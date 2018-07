Gramado ruim faz Barcelona mudar local de amistoso contra Malásia

KUALA LAMPUR - Preocupado com as condições de seu último teste da pré-temporada, o Barcelona mudou o local do amistoso deste sábado (9h45 de Brasília) contra um combinado da Malásia, informou a imprensa espanhola.

A alteração foi motivada por uma lesão no joelho do goleiro Pinto durante treino de reconhecimento do Estádio Nacional Bukit Jalil, em Kuala Lampur, na Malásia, nesta sexta-feira. Uma falha do gramado, em péssimas condições, provocou a contusão. Os espanhois ameaçaram cancelar o jogo.

A solução foi transferir o duelo para o Estádio Shah Alam, onde o time catalão treinou na última quinta-feira. Com isso, a capacidade de torcedores para o evento caiu de 100 mil para 80 mil.

Será o segundo amistoso do Barcelona na Ásia nesta semana. Na quarta, os europeus massacraram a seleção da Tailândia por 7 a 1, ocasião em que Neymar fez seu primeiro gol pelo novo clube. Antes, no Camp Nou, o Barcelona já havia goleado o Santos por 8 a 0 na disputa do Troféu Joan Gamper.

Outro incidente marcou o treino desta sexta. Um torcedor invadiu o campo e foi contido por seguranças quando, de joelhos, tentava agarrar Neymar. O astro brasileiro levou na brincadeira e riu com a situação inusitada.