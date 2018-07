Gramado ruim preocupa Oswaldo no Botafogo para semi

Pelo fato de o Maracanã seguir indisponível por estar sendo preparado para a Copa das Confederações e para Copa do Mundo, assim como o Engenhão segue interditado por problemas estruturais, o treinador teme o efeito do acúmulo de jogos no campo do modesto estádio do interior carioca.

"O jogo (de domingo) acho que foi bom, mas poderia ter sido melhor se o campo se apresentasse em melhores condições. Fico preocupado pela sequência do campeonato porque os jogos vão se acumulando aqui, e não sei se esse gramado vai resistir e vai ter, nas últimas partidas, as decisivas, a qualidade para uma importância de uma decisão do Campeonato Carioca", ressaltou o comandante, em entrevista coletiva.

Em seguida, Oswaldo disse que o estado do gramado impossibilitava a criação de muitas jogadas com a bola no chão e fez um alerta: "Precisamos zelar pela qualidade dos jogos, zelar pela integridade dos jogadores, pois vimos os jogadores escorregando e pisando em buracos o tempo todo".

O técnico botafoguense, entretanto, admitiu que o Botafogo ficou devendo melhor futebol diante do Volta Redonda, independentemente do campo ruim do Raulino de Oliveira. "Os jogadores se superaram, principalmente no segundo tempo teve boas jogadas, os jogadores se habituaram com aquilo que estavam convivendo e o time deu uma melhorada no final, mas fica longe daquilo que acho normal para uma boa partida", reconheceu.