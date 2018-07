Gramado ruim tira jogo de estádio que abrigará final da Copa das Confederações

A péssima condição do gramado da arena da finalíssima da Copa das Confederações, o Estádio São Petersburgo, em São Petersburgo, forçou que uma partida agendada para o local na próxima semana tivesse o seu palco de realização alterado.

Nos dois primeiros jogos do recém-inaugurado estádio, várias placas de grama se soltaram. Com isso, os organizadores da Copa do Mundo de 2018 e o Zenit St. Petersburg decidiram retirar da arena a partida do clube da casa contra o Krasnodar, válida pelo Campeonato Russo e marcada para a próxima quarta-feira.

O jogo, que seria o último no estádio antes da disputa da Copa das Confederações, agora será realizada na antiga casa do Zenit, o Estádio Petrovsky. A decisão foi tomada após uma inspeção da Fifa e "permitirá que os organizadores preparem o estádio para a Copa das Confederações e preservem o gramado", afirmou o clube através de um comunicado oficial.

O estádio tem capacidade para 68 mil espectadores e vai sediar três partidas da fase de grupos da Copa das Confederações - Rússia x Nova Zelândia, Camarões x Austrália e Nova Zelândia x Portugal -, além da decisão, agendada para 2 de julho.