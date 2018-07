Gramado ruim volta a atrapalhar treino da seleção

A seleção brasileira está enfrentando problemas com o campo de treino na escola Hoerskool Randburg, em Johannesburgo. Plantado há cerca de dois meses, o gramado do local fica cheio de buracos quando os jogadores estão em ação, o que dificulta o toque de bola e representa um grande risco de lesão.

Na sexta-feira, depois que o Brasil fez o primeiro treino no local, os funcionários da empresa responsável pelo gramado passaram a tarde inteira tapando os buracos. E na manhã deste sábado, o trabalho continuou até a hora em que a delegação brasileira chegou à escola.

Durante o treino deste sábado, os buracos voltaram a aparecer assim que os jogadores entraram no gramado. Para diminuir o problema, Dunga levou o grupo para fazer o aquecimento numa área ao lado do campo. Mesmo assim, houve interferência na qualidade do trabalho.

Logo depois do final do treino deste sábado, os funcionários da empresa responsável entraram novamente em ação, para fazer novos reparos nos buracos do gramado. Mesmo porque, a seleção brasileira voltará a trabalhar no local na manhã deste domingo.