Gramado sintético do CT do Palmeiras ficará pronto na próxima semana

O gramado sintético da Academia de Futebol do Palmeiras ficará pronto na semana que vem. Após quase quatro meses de obras, o local poderá receber os treinos do time do técnico Vanderlei Luxemburgo e terá características idênticas ao campo artificial utilizado desde fevereiro no Allianz Parque. A etapa atual é considerada como uma fase final e resta somente a colocação do preenchimento entre as fibras, marcação do campo e colocação de traves.

Segundo os responsáveis pela instalação, a obra na Academia de Futebol teve início em janeiro e só ficará pronta agora por ter sido necessário realizar reparos extras. O terreno do gramado sintético tinha um solo tão arenoso que em uma das etapas, o chão chegou a ceder com o peso de um dos caminhões que fazia o transporte de materiais. Por isso, antes de se prosseguir foi preciso dar mais sustentação ao piso.

A pandemia do novo coronavírus também causou atrasos, como a dificuldade na entrega de materiais por parte de fornecedores e o cuidado para os operários trabalharem em turmas menores. "Mantivemos a distância entre as pessoas, equipamentos de segurança e diminuímos o efetivo. Estamos só com quatro pessoas trabalhando", disse o presidente da Soccer Grass, Alessandro Oliveira. A empresa é a responsável pela execução da obra.

Assim como feito no Allianz Parque, futuramente o gramado da Academia de Futebol receberá também certificação de qualidade da Fifa. Uma equipe do laboratório escocês Sports Labs virá ao Brasil para fazer testes para comprovar a qualidade do piso. A empresa europeia é uma das poucos no mundo a ser credenciada pela entidade máxima do futebol para realizar esse tipo de trabalho. A data da vinda dos escoceses dependerá da evolução do quadro da pandemia.

ALLIANZ PARQUE

Para compensar a falta de jogos no Allianz Parque por conta do novo coronavírus, a empresa Soccer Grass tem feito trabalhos diferenciados no campo. Por ser novo, o piso artificial precisa ser utilizado com frequência para que as fibras da grama e as partículas de preenchimento fiquem mais acomodadas e "amaciadas". A circulação dos jogadores e a movimentação da bola favorecem esse processo.

Com o calendário suspenso, a empresa tem recorrido à tecnologia para manter o gramado em atividade. "Estamos usando maquinário para substituir os jogos e escovando até mais o gramado justamente para essa finalidade. Usamos uma máquina que parece um rastelo, que tem uns gardos que pega o que está na parte mais inferior e puxa para cima. Isso ajuda a acomodar melhor o preenchimento", explicou o presidente da Soccer Grass.

O gramado artificial do Allianz Parque foi inaugurado em 16 de fevereiro, na vitória por 3 a 1 do Palmeiras sobre o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. Depois disso o local recebeu mais três partidas: contra Guarani e Ferroviária pelo Estadual e mais o confronto diante do Guaraní, pela Copa Libertadores.