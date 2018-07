Granada anuncia jogador que Barça desistiu de contratar por mensagens ofensivas

Sergi Guardiola, de 24 anos, chega inicialmente para defender o time B do Granada, que disputa a terceira divisão do futebol espanhol, explicou o clube. Assim, o futuro do jogador está enfim definido, após muita polêmica, no fim do ano passado.

O novo reforço do Granada pertencia ao Alcorcón, da segunda divisão espanhola, que o contratou após ele se destacar ao marcar 17 gols pelo Eldense, na terceira divisão, na temporada passada. As publicações foram realizadas quando ele ainda estava no Getafe B.

Ao anunciar o cancelamento da contratação de Sergi Guardiola, o Barcelona confirmou que as ofensas foram o motivo da rescisão. Posteriormente, o jogador pediu desculpas pelo incidente e se defendeu declarando que nenhuma das mensagens foram escritas por ele. Agora, ao invés de atuar pelo time B do Barcelona, ele defenderá o Granada.