Granada elimina atual campeão Valencia e está nas semifinais da Copa do Rei

O Granada se classificou às semifinais da Copa do Rei pela primeira vez em cinco décadas ao eliminar o atual campeão Valencia com uma vitória por 2 a 1, em casa, nesta terça-feira, assegurada graças a um pênalti assinalado nos acréscimos do segundo tempo e após a consulta ao VAR.

Ex-jogador do Valencia, o atacante Roberto Soldado converteu a cobrança aos 49 minutos da etapa final após o recurso de vídeo apontar que um jogador do time visitante tocou a bola com a mão depois de uma cobrança de escanteio.

O veterano, de 34 anos, já havia deixado a sua marca aos três minutos do primeiro tempo, mas Rodrigo empatou o duelo para o Valencia pouco antes da partida ir para o intervalo.

Dono de oito títulos da Copa do Rei, o Valencia tentava se classificar para a terceira semifinal consecutiva. Nas fases anteriores, o time havia passado por clubes da terceira divisão espanhola, sedo que nas oitavas de final só eliminou o Cultural Leonesa na disputa de pênaltis.

Esta é apenas a quarta vez que o Granada fica entre os quatro melhores da competição, sendo a primeira desde 1969. A presença nas quartas de final não ocorria há 19 anos, e a sua melhor participação no torneio foi o vice-campeonato em 1959. Agora, então, faz outra campanha histórica e na temporada em que está de volta à elite espanhola após dois anos ausente.

Nesta quarta-feira, o Villarreal vai visitar o Mirandés, único clube da segunda divisão ainda vivo na Copa do Rei. Na quinta, o Real Madrid receberá a Real Sociedad e o Barcelona atuará fora de casa contra o Athletic Bilbao.