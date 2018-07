Granada empata e chega ao 16º jogo sem vitória no Espanhol

A má fase do Granada no Campeonato Espanhol segue sem fim. Neste domingo, o time completou a 16.ª partida sem vitória na competição ao empatar por 2 a 2 com o Deportivo La Coruña, fora de casa, em partida válida pela 20.ª rodada.

O jogo deste domingo marcou a estreia de Abel Resnino no comando do Granada. Mas nem assim o time conseguiu deixar a lanterna do Campeonato Espanhol, agora com 15 pontos, e encerrar o jejum de triunfos - o último foi em 20 de setembro. Já o Deportivo La Coruña, também na luta contra o rebaixamento, está em 15.º lugar com 18 pontos.

Neste domingo, o Granada ficou em vantagem logo aos sete minutos do primeiro tempo com o gol marcado por Piti. O Deportivo La Coruña, porém, conseguiu a virada ainda na etapa inicial, com os gols de José Rodríguez, aos 34, e Lucas, aos 38 minutos.

Na etapa final, o Granada empatou o duelo com o gol de Robert Ibáñez, aos 38 minutos, mas não conseguiu a virada, mesmo que o Deportivo La Coruña tenha ficado com dez homens em campo após a expulsão de Luis Farina. Assim, a partida terminou em 2 a 2, ampliando o jejum do Granada.