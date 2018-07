Granada empata e fica na laterna do Espanhol com vitória do Elche

O Campeonato Espanhol tem um novo lanterna. Neste domingo, 11, o Granada assumiu a última colocação da tabela depois de ficar no empate por 1 a 1 diante da Real Sociedad, mesmo atuando em casa. Melhor para o Elche, que surpreendeu o Athletic Bilbao na casa do adversário, venceu por 2 a 1 e agora é o penúltimo colocado.

As equipes estão empatadas em pontos na zona de rebaixamento, com 14, mas o Elche leva vantagem nos critérios de desempate. Na próxima rodada, receberá o Levante, no domingo. O Granada, por sua vez, pega o Atlético de Madrid, no mesmo dia. Athletic Bilbao, 13.º, e Real Sociedad, 12.ª, ambos com 19 pontos, duelam, respectivamente, com Villarreal e Rayo Vallecano.

A vitória do Elche neste domingo começou a ser desenhada logo aos 17 minutos, quando Víctor Rodríguez recebeu na área e marcou após dominar com a mão, mas o árbitro não viu. O segundo gol saiu aos oito do segundo tempo, quando Faycal Fajr aproveitou bobeada da zaga para marcar. Aos 28, Mikel San José diminuiu em belo gol, mas ficou nisso.

Já em Granada, quem saiu na frente foi a Real Sociedad. Aos 36 minutos de jogo, Carlos Vela abriu o placar em cobrança de pênalti. Mas no segundo tempo os donos da casa chegariam ao empate, também de pênalti, com Fran Rico, aos 34 minutos.