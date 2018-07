Granada troca treinador após nova derrota na Espanha

No período em que esteve no comando do Granada, Fabriciano González conseguiu dois acessos seguidos, saindo da terceira para a primeira divisão do Campeonato Espanhol. Mas não resistiu aos resultados ruins que vem colecionando na disputa da elite durante a atual temporada.

Com três derrotas seguidas, o Granada ficou estacionado nos 19 pontos e caiu para o 17º lugar no Campeonato Espanhol. E ainda pode perder mais uma posição nesta segunda-feira, quando Villarreal e Sporting Gijón se enfrentam no encerramento da 19ª rodada.