Granada vence Athletic Bilbao em casa pelo Campeonato Espanhol

GRANADA - O Granada se distanciou das últimas colocações do Campeonato Espanhol com uma surpreendente vitória sobre o Athletic Bilbao nesta segunda-feira, pelo encerramento da sétima rodada. Aproveitando-se do fato de atuar em casa, a equipe contou com os dois gols de El-Arabi para fazer 2 a 0 sobre o adversário, que perdeu a chance de encostar nos primeiros colocados.

Foi a segunda vitória na competição do Granada, que agora subiu para a 12.ª colocação, com oito pontos, cinco à frente do Almería, que abre a zona do rebaixamento. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Villarreal, sexta-feira, fora de casa. Já o Athletic Bilbao, que estacionou nos 12 pontos e é o quinto colocado, volta a campo contra o Valencia no domingo.

Depois de um primeiro tempo morno, sem muitas oportunidades para ambos os lados, o Granada definiu a vitória na etapa final. Aos cinco minutos, o árbitro marcou pênalti de Ander em Murillo, El-Arabi bateu e abriu o placar. Oito minutos depois, o próprio El-Arabi aproveitou cruzamento de Diakathé para tirar do goleiro e confirmar o resultado.