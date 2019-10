Granada vence na abertura da rodada do Espanhol e sobe para segundo

Uma das surpresas do começo da temporada 2019/2020 do Campeonato Espanhol, o Granada ampliou a sua boa campanha ao abrir a nona rodada com vitória. Nesta sexta-feira, o time superou o Osasuna por 1 a 0, em casa, no Estádio Nuevo Los Cármenes.

Com o triunfo, o Granada se recuperou da derrota para o Real Madrid em seu compromisso anterior. E chegou aos 17 pontos, na segunda posição, ainda que possa ser ultrapassado por Barcelona, com 16, e Atlético de Madrid, hoje com 15, no complemento da rodada. Já o Osasuna estacionou nos 11 pontos, em 11º lugar.

O único gol da partida saiu aos 38 minutos do primeiro tempo, sendo marcado pelo zagueiro português Domingos Duarte, completando cobrança de falta de Álvaro Vadillo. Foi o suficiente para impor a segunda derrota ao Osasuna nesta edição do Campeonato Espanhol, sendo que o time visitante ainda teve Fran Mérida expulso nos minutos finais do segundo tempo.

Embalado, o Granada voltará a jogar pelo Espanhol no dia 27, quando será de novo mandante, dessa vez contra o Betis. No mesmo dia, o Osasuna vai tentar se reabilitar também em casa, diante do Valencia.