Grande distância para o líder Corinthians não amedronta Fluminense neste domingo

Os 16 pontos (37 a 21) que separam o Fluminense, nono colocado no Campeonato Brasileiro, do líder Corinthians não amedrontam o clube carioca para a partida deste domingo no estádio do Maracanã, no Rio, pela 16.ª rodada da competição.

"O Corinthians não é imbatível e pode ser vencido", afirmou o zagueiro Henrique. "Vamos a campo com o pensamento de somar os três pontos, pois atuaremos no Maracanã e diante do nosso torcedor, que mais uma vez vai nos apoiar. Temos que ter personalidade e fazer um jogo de igual para igual, pois precisamos muito voltar a subir na tabela de classificação", completou.

O zagueiro repete o discurso que já havia sido adotado pelo técnico Abel Braga ao comentar, após a partida contra o Cruzeiro, o jogo deste domingo. "Não podemos nos intimidar com o adversário, ainda mais porque vamos jogar em casa e precisamos do resultado positivo. Temos que entrar em campo sabendo que podemos conquistar a vitória e somar três pontos. Para isso é fundamental termos personalidade. Mesmo com um time jovem, não tememos o Corinthians", afirmou o treinador na oportunidade.

O Fluminense segue sem contar com cinco atletas, todos entregues ao departamento médico: os zagueiros Renato Chaves, Gum, Reginaldo e Nogueira e o atacante Henrique Dourado. Sem grandes opções, o treinador vai recorrer novamente à garotada - o zagueiro Frazan e o volante Wendel devem permanecer na equipe.

A única dúvida é no ataque. Substituto direto de Henrique Dourado, Pedro não marca há quatro jogos e pode ser substituído por Peu, de 24 anos, cria da base do clube das Laranjeiras. Nos últimas 12 meses, ele atuou em um clube da Eslováquia, onde foi artilheiro com 23 gols. No banco de reservas nas últimas três partidas, o atacante pode fazer a sua estreia neste domingo.

Após um ano no Fluminense, o atacante Wellington Silva anunciou a sua saída. Na última sexta-feira, ele se despediu dos colegas. Foi recomprado pelo Arsenal, da Inglaterra, e será negociado com o Bordeaux, da França. Em 2016, o clube inglês liberou o jogador de graça, mas fixou um preço para recomprá-lo a qualquer momento. O time carioca vai receber cerca de R$ 13 milhões pelo atleta.