Grande momento de Messi é má notícia para o Real Madrid

O Barcelona pode ter vencido o Manchester City, mas a maneira que o ataque inspirado por Lionel Messi aterrorisou a defesa do time campeão inglês é um sinal dos problemas que o Real Madrid vai enfrentar no clássico de domingo do Campeonato Espanhol.

O Barça conquistou seu lugar nas quartas de final, mas algumas finalizações ruins e uma grande performance do goleiro do City Joe Hart deixaram o placar com a diferença mínima.

O time catalão segue com 17 vitórias em seus últimos 18 jogos, com classificação para a final da Copa do Rei e um ponto à frente do Real Madrid no Campeonato Espanhol.

Enquanto Messi vem sendo o talismã, Luis Suárez e Neymar também são perigosos em um trio de ataque que pode ajudar a decidir para quem vai o título na partida contra o Real Madrid no fim de semana.

"Nós temos alguns grandes jogos... primeiro contra o Real e depois as quartas de final (da Liga dos Campeonatos), onde vamos enfrentar outro time forte", disse Messi a repórteres.

Messi mostrou seu respeito pelos rivais, falando que a situação é perigosa. "Eles têm ótimos jogadores. Nós vamos jogar nosso futebol e procurar a vitória", acrescentou o argentino.