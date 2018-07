Grandes clubes apresentam parceria inédita com o Snapchat no Brasil

Antes do pontapé inicial do Campeonato Brasileiro, cinco dos maiores clubes do País vão apresentar uma parceria oficial com o Snapchat, um aplicativo de mensagens com imagens em vídeos e fotos. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos fazem parte desse projeto, que pretende celebrar o começo da mais importante competição nacional de futebol.

A ideia é que essa parceria proporcione uma nova forma de torcer e de se engajar com o time do coração. Entre as novidades está a criação de filtros especiais (lentes) para o torcedor, que estarão disponíveis para cada um dos times parceiros. Com eles, os fãs poderão aplicar "máscaras" em suas imagens com a identificação das equipes.

Outra novidade é a utilização de filtros geolocalizados, que poderão ser utilizados em cada um dos estádios e estarão disponíveis por toda a temporada. Esse tipo de filtro é uma forma divertida do Snapchat para mostrar o local em que o torcedor está - já existem milhares de opções como essas no mundo todo.

Além dos lançamentos, o Snapchat vai tratar as partidas da competição na aba "Our Story" da plataforma com compilações a partir da perspectiva da comunidade presente. Para viabilizar isso, fará um "geofence" de cada evento em particular. Com isso os torcedores terão a possibilidade de inserir "Suas Histórias" e depois um curador vai reunir os melhores momentos publicados em uma edição daquele duelo.