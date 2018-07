Grandes da Europa vão ao Rio para ver a postura de Gabriel Jesus

O atacante Gabriel Jesus será visto de perto durante a Olimpíada por representantes de quatro dos maiores clubes da Europa, casos de Barcelona, Real Madrid, Manchester United e Manchester City. O quarteto parece, neste momento, o mais interessado em levar o jogador do Palmeiras e, por isso, quer vê-lo em ação no Rio.

A ideia dos europeus é acompanhar de perto como o atacante se comporta em um ambiente diferente do clube onde iniciou a carreira e está acostumado a jogar. Além disso, acredita-se que ele sofrerá uma pressão diferente da que recebe no Palmeiras e isso pode ser benéfico para os interessados terem uma noção maior da personalidade do garoto.

A preocupação é investir alto no garoto e ele ter dificuldades para se acostumar com a nova vida na Europa. Até por isso, nenhum dos interessados tem o plano de contratar Jesus neste momento. A ideia é levá-lo em dezembro ou no meio do ano que vem.

A multa do atacante é de 40 milhões de euros (R$ 144,5 milhões) e 24 milhões de euros (R$ 86,7 milhões) para Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United e Bayern de Munique.

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, voltou recentemente da Europa, onde conversou com alguns clubes e deixou as portas abertas para negociação no futuro.