Grandes do futebol paulista lançam maquetes em 3D dos estádios

SÃO PAULO - Os torcedores poderão ter em casa a miniatura do estádio do time do coração. Por R$ 84,90 pode ser adquirido uma maquete 3D oficial e licenciada das praças esportivas dos quatro grandes do futebol paulista: Arena Corinthians, da Arena Palestra, da Vila Belmiro e do Morumbi.

O material traz um livro com instruções para montar a maquete e informações detalhadas do estádio real. Os produtos podem ser comprados nas unidades da Livraria Cultura.