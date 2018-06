Grandes jogos da Copa do Mundo de 1970

A Copa do Mundo de 1970 trouxe duas grandes inovações nas regras do jogo. Coube, portanto, às equipes que iniciaram o torneio a glória de ficarem marcadas. Os grandes times de Brasil, campeão, e Itália, vice, também fizeram bonito e são lembradas como as que praticaram o melhor futebol naquela edição da competição.

MÉXICO 0 X 0 UNIÃO SOVIÉTICA

A partida de abertura da Copa não tem gol, mas ficou para a história. O empate inaugurou duas novas regras marcantes. A primeira delas foi a de cartões, que foi criada para facilitar a comunicação do árbitro com os jogadores. A outra foi a de substituição. No time europeu, Puzach entrou no segundo tempo e inaugurou a novidade.

ITPALIA 4 X 3 ALEMANHA

Após o empate em 1 a 1 no tempo normal, as duas seleções foram decidir a vaga na final da Copa no tempo extra. A prorrogação foi eletrizante, com cinco gols, reviravoltas e vitória italiana. O jogo foi tão épico que Franz Beckenbauer atuou com o braço amarrado ao corpo após deslocar o ombro direito.

BRASIL 4 X 1 ITÁLIA

A supremacia brasileira ficou clara em plena decisão de Copa do Mundo. O quarto gol, por exemplo, teve o passeio da bola pelos pés de vários jogadores até a conclusão certeira do lateral Carlos Alberto. Antes disso o time campeão já havia demonstrado talento e grande domínio sobre o adversário.

NÚMEROS DA COPA

Jogos: 32

Gols: 95

Amarelos: 51

Vermelhos: 0

Público total: 1,6 milhão de pessoas

Cidades-sede: 5

Estádios: 5