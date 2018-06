Grandes jogos da Copa do Mundo de 1938

Brasil e Itália fizeram partidas de alto nível no Mundial da França. Contra a Polônia, a seleção brasileira contou com atuação espetacular de Leônidas da Silva, o "Diamante Negro" para vencer um duelo com incríveis 11 gols. Pela seleção italiana, Piola decidiu diante da França, em confronto marcado por um agrado ao ditador Benito Mussolini. No jogo entre as duas equipes, melhor para a Itália, que eliminou um Brasil desfalcado de Leônidas.

05/06 - Brasil 6 x 5 Polônia

Em dia de chuva de gols em Estrasburgo, o Brasil apresentou Leônidas ao mundo do futebol. Foi dele o primeiro gol da partida, em uma etapa inicial quase perfeita da seleção, não fosse um pênalti cometido por Domingos da Guia, o que levou a equipe nacional a ir ao intervalo em vantagem de 3 a 1. O campo pesado na etapa final favoreceu o estilo de jogo da seleção polonesa na etapa final, com os europeus empatando o placar em 3 a 3 e depois em 4 a 4. Mas Leônidas marcou mais duas vezes na prorrogação e o Brasil avançou às quartas de final da Copa.

12/06 - França 1 x 3 Itália

Como a França vestiu azul, a Itália usou camisas pretas, em um agrado ao ditador Mussolini, pois a cor era um dos símbolos do fascismo. E com uma grande atuação de Piola, autor de dois gols, os italianos eliminaram os anfitriões da Copa do Mundo nas quartas de final.

16/06 - Itália 2 x 1 Brasil

Sem Tim e, principalmente, Leônidas, o Brasil não resistiu à Itália em um jogo com gols no segundo tempo. Colaussi abriu o placar para os italianos após passe de Piola e Meazza converteu pênalti cometido por Domingos da Guia em Piola. O gol de Romeu no fim não evitou a queda do Brasil nas semifinais da Copa.

NÚMEROS DA COPA

Jogos - 18

Gols - 84

Expulsões - 4

Público - 375.700 (média de 20.872)

Cidades-sede - 9

Estádios - 10