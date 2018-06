Grandes seleções da Copa do Mundo de 1966

Campeã mundial jogando em casa, a Inglaterra se destacou pelo forte sistema defensivo e pelo ataque eficiente em 1966. Portugal e União Soviética ficaram pelo caminho, mas também se destacaram na competição. Saiba um pouco mais essas equipes que marcaram época.

Portugal

Formada pela base do time do Benfica, potência europeia na época, a equipe teve Eusébio como destaque. O artilheiro da Copa do Mundo, com nove gols, liderou uma seleção de jogadores experientes e muito técnicos.

União Soviética

Campeã europeia em 1960, a equipe fez uma competição muito segura e acabou em quarto lugar. O time do ótimo goleiro Yashin e do artilheiro Porjukan superou a Itália na primeira fase e a Hungria nas quartas para fazer a melhor campanha de sua história em uma Copa.

Inglaterra

A seleção da casa tinha uma equipe poderosa e bem servida em várias posições. A defesa com o goleiro Banks e o zagueiro Moore era o ponto forte e só foi vazada três vezes. O ataque consistente com a dupla Hunt e Hurst desequilibrava os jogos.