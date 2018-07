Granja Comary recebe protesto de moradores da cidade

Aproximadamente 20 pessoas se aglomeraram à frente da Granja Comary com faixas e cartazes com inscrições como "S.O.S Hemodiálise" e "Hemodiálise em Teresópolis Já", se aproveitando dos holofotes provocados pela presença da seleção brasileira no local, em uma tentativa de reverberar as suas reivindicações.

Em setembro de 2013, o setor de hemodiálise do Hospital São José, de Teresópolis, foi fechado. Assim, os pacientes precisam se deslocar três vezes por semana até a cidade de Itaboraí para realizar o tratamento. E essa rotina se repetirá até quando as obras do Centro de Hemodiálise de Teresópolis estiverem concluídas.

Neste sábado, a seleção brasileira treina a partir das 15 horas na Granja Comary, na sua última atividade em Teresópolis antes da viagem para Brasília, onde a equipe vai enfrentar Camarões, na segunda-feira, pela rodada final do Grupo A da Copa do Mundo. Um empate garante o Brasil nas oitavas de final do torneio.