Grave lesão afasta Muniain do Athletic Bilbao por até sete meses

Em comunicado oficial, o Athletic Bilbao revelou que Muniain passou por uma ressonância magnética nesta terça-feira, que confirmou a contusão. O jogador sofreu o problema na derrota por 2 a 0 diante do Sevilla, no último sábado. Ao tentar um cruzamento pela esquerda, acabou dividindo com o zagueiro e caindo de mau jeito no gramado.

A contusão fará com que Muniain perca, entre outras partidas, a decisão da Copa do Rei diante do Barcelona, no dia 30 de maio. O Athletic Bilbao também pode ficar sem o meio-campista Ander Iturraspe, que sofreu uma lesão muscular na perna direita e será monitorado nas próximas semanas.