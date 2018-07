Grávida, mulher de Tiaguinho publica carta 'do filho para o pai'

A esposa do atacante Tiaguinho, morto na tragédia da Chapecoense no mês de novembro, utilizou as redes sociais para publicar uma emocionante carta simulando o que seria o seu filho falando com o pai. Graziele, que está grávida desde o mês de outubro, publicou uma foto do ultrassom nesta quinta-feira onde expressa a saudade do jogador morto na queda do avião da LaMia.

Graziele, de 18 anos, segue utilizando o perfil do jogador no Instagram desde o acidente. Há poucos dias, a esposa de Tiaguinho havia feito uma nova publicação para revelar o sexo do bebê, que será um menino, e também afirmou já ter escolhid0 o nome da criança, Tiago, assim como o pai.

"Deus tem um propósito, eu sei que sou um presente do Senhor, e se ele te levou para pertinho dele, é porque ele sabe que daí você vai cuidar de mim e da mamãe, e que me guiará", diz um trecho da emocionada carta. "Papai, eu tô crescendo rápido, logo a mamãe vai poder ver o meu rostinho, e claro, o papai também, eu sei que quando eu chegar o senhor vai estar lá no hospital com a mamãe".

Tiaguinho, um dos destaques do setor ofensivo da Chapecoense durante a temporada de 2016, tinha 22 anos quando perdeu a vida na queda do avião. Apenas três integrantes da delegação da equipe catarinense sobreviveram - o goleiro Jakson Follmann, o zagueiro Neto e o lateral Alan Ruschel, além do jornalista Rafael Henzel e de dois membros da tripulação do avião, Erwim Tumiri e Ximena Suárez.