Gre-Nal e polícia se reúnem antes de jogo com torcida mista

Está tudo pronto para o clássico Gre-Nal, no próximo domingo (1º), no estádio Beira-Rio, às 18h30, em Porto Alegre. Além do embate entre os dois maiores times do estado, válido pelo Campeonato Gaúcho, a expectativa também fica com a torcida mista, que contará com dois mil gremistas e colorados que assistirão a partida juntos, em um setor das arquibancadas que devem receber 30 mil pessoas.

Na manhã desta sexta-feira ocorreu uma reunião entre Grêmio, Inter, Brigada Militar, Eptc (Empresa Pública de Transportes e Circulação) e prefeitura municipal para verificar os últimos detalhes para a segurança no jogo de domingo.

Assim como ocorreu durante as partidas da Copa do Mundo, no ano passado, no Beira-Rio, a avenida Borges de Medeiros será parcialmente bloqueada para o "Caminho do Gol" - trecho de 1,8 mil metros destinado à chegada ao estádio para a torcida a pé. Além de guardas municipais, 450 policiais militares farão a segurança no trajeto.