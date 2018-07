'Gre-Nal era difícil, não dava para andar na rua', diz Figueroa

Ex-zagueiro do Inter entre 71 e 76, o chileno Figueroa foi escolhido o melhor zagueiro da Copa de 74, além de também três vezes o melhor jogador da América. Foi elogiado por Pelé, que disse: "Figueroa é o melhor jogador de toda a história do Chile e, provavelmente, o melhor zagueiro central da história do futebol da América". Beckenbauer também disse, certa vez, ser o "Figueroa da Europa".

Como era a semana do clássico?

Eram coisas de assustar. Uma vez ameaçaram raptar o meu filho. Tive que colocar um guarda-costas nele. Minha mulher sofria muito, eu dizia que era coisa de torcedor... semana Gre-Nal era difícil, não dava para andar na rua. Mas eu gostava do Gre-Nal.

É verdade que o Real Madrid queria lhe contratar na época em que você veio para o Inter?

Sim. Eu tava no Peñarol, o Real me queria também, mas não pagava o que pagam hoje, né (risos)? Aí veio o presidente do Inter ao Uruguai para me convencer, ficou uma semana lá. Porto Alegre ficava do lado, a diferença de dinheiro não era grande. E outra coisa: estavam todos os jogadores da Copa de 70 no Brasil...

Qual foi o clássico que mais lhe marcou?

Foi um logo depois que o Grêmio trouxe um centroavante grandão. Diziam que "Esse sim vai pegar o Figueroa!". No jogo, ele me deu um cotovelaço que me partiu a frente. Eu tomei uns oito, dez pontos, mas continuei jogando com o nariz sangrando, a torcida do Grêmio aplaudindo tudo isso. Aí eu fui lá e fiz um gol de bicicleta, e depois fui lá e dei no centroavante. Tinha que pegar, né? Ainda saí correndo e mostrando a camiseta cheia de sangue. Mas eu falei uma vez: 'Eu gosto do Grêmio'. Falei e disseram: 'Sabia que você era gremista!'. Deixa eu terminar, eu disse. 'Terminei gostando porque era bicho certo pra mim, carajo! Quando tinha Gre-Nal já gastava o dinheiro adiantado.'