Gre-Nal: Victor Ferraz pode voltar ao Grêmio, e meia do Inter revela preocupações

O lateral-direito Victor Ferraz poderá ser a única novidade na escalação do Grêmio para o tradicional duelo com o Internacional, nesta quarta-feira, pela decisão do segundo turno do Campeonato Gaúcho, às 21h30, na arena tricolor. Ausente na vitória por 4 a 3 sobre o Novo Hamburgo, no domingo, o lateral precisa se recuperar das dores musculares, caso contrário a vaga ficará mais uma vez com o colombiano Orejuela.

O técnico Renato Gaúcho orientou um treino específico de bola parada e cobrança de penalidades máximas nesta terça-feira à tarde, no CT Luiz de Carvalho. Depois o grupo participou de um treino recreativo. A parte tática foi acertada na segunda-feira e será reforçada na concentração com a ajuda de vídeos.

Do lado do Inter, o meia-atacante Marcos Guilherme revelou duas preocupações: o jejum de vitórias no duelo gaúcho e a bola aérea do adversário. "A gente tem que tomar cuidado com todas as jogadas deles. Por fora e por dentro. A gente já estudou bastante, conhecemos a equipe deles. Vamos estudar mais para poder anular as qualidades e poder colocar nossa qualidade em prática", disse o atleta, uma das armas do técnico argentino Eduardo Coudet.

Invicto há oito clássicos, o Grêmio também ostenta a marca de 12 Gre-Nais sem derrota em seu campo. No último duelo, há duas semanas, a equipe venceu o rival por 1 a 0, em Caxias do Sul. Vai ser o 426º jogo entre os rivais gaúchos.

A torcida do Inter fica preocupada com este retrospecto, assim como Marcos Guilherme. "Incomoda e muito. Sem dúvidas. Ficou peso muito grande. Ficamos muito chateados, mas é outro momento, é final. Sabemos da importância do clássico, o Gauchão, que é um dos nossos objetivos. O que passou, passou. É acertar o que tem que acertar, ir para final e conseguir nosso objetivo que é ser campeão do segundo turno", disse o meia-atacante.