Grécia afasta Ranieri e aponta interino para amistoso

A Federação de Futebol da Grécia afastou o técnico Claudio Ranieri e anunciou que a seleção será comandada por um interino no amistoso de terça-feira, contra a Sérvia, na Ilha de Creta. O técnico do time juvenil, Costas Tsanas, será o treinador da seleção principal.

Ranieri ficou em situação difícil no time grego por causa da derrota por 1 a 0 para a modesta seleção das Ilhas Faroé, na sexta-feira, em rodada das Eliminatórias da Eurocopa de 2016. O resultado foi considerado "humilhante" pela federação grega por se tratar de um revés para uma equipe que é apenas a 187.ª do ranking da Fifa.

Irritado com o revés, o presidente da federação, Giorgos Sarris, assumiu a culpa pela derrota e até indicou a demissão de Ranieri. "Depois deste resultado devastador para a seleção, eu assumo totalmente a responsabilidade pela minha infeliz escolha de treinador", declarou.

Sarris, contudo, não confirmou a demissão de Ranieri. Só anunciou o afastamento do treinador ao definir um interino para o amistoso de terça. Ranieri assumiu a seleção grega em substituição a Fernando Santos, que deixou a equipe ao fim da Copa do Mundo. Nas Eliminatórias, o treinador italiano tem fraco desempenho, com três derrotas e um empate.