Grécia dá vexame e perde das Ilhas Faroe pelas Eliminatórais

Horas depois de a Federação Grega anunciar a suspensão de todas as partidas de futebol profissional no país como resposta à agressão a um dirigente de arbitragem pela manhã, a seleção da Grécia deu vexame. Nesta sexta-feira, em Atenas, conseguiu a façanha de perder por 1 a 0 para as Ilhas Faroe, antepenúltimo pior europeu no ranking da Fifa, pelas Eliminatórias da Eurocopa/2016.

Nos últimos 10 anos, as Ilhas Faroe haviam conseguido só quatro vitórias: Gibraltar (amistoso este ano), Estônia (Eliminatórias da Euro/2012), Lituânia (Eliminatórias da Copa/2010) e Islândia (amistoso em 2009). Empates só outros quatro: contra Casaquistão, Irlanda do Norte, Luxemburgo e Áustria.

Por outro lado, desde a eliminação perante a Costa Rica, nos pênaltis, nas oitavas de final da Copa, a Grécia não ganhou mais. Pelas Eliminatórias, perdeu de Romênia, Irlanda do Norte e Ilhas Faroe, sempre em casa, e empatou com a Finlândia, fora. Desta vez, Edmundsson foi o algoz grego.

Também pelo Grupo F, nesta sexta-feira, a Hungria ganhou da Finlândia por 1 a 0 em Budapeste e a Romênia fez 2 a 0 na Irlanda do Norte em Bucareste. Assim, após quatro rodadas, os romenos lideram com 10 pontos, seguidos de Irlanda do Norte (nove), Hungria (sete), Finlândia (quatro) e Ilhas Faroe (três). A Grécia, com apenas um ponto, precisa se recuperar logo para não ficar fora da Eurocopa.