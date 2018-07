Grécia divulga lista final para Mundial, sem Papadopoulos e Tzorvas

ATENAS - O técnico da seleção da Grécia, Fernando Santos, anunciou nesta segunda-feira a lista final de 23 jogadores convocados para a Copa do Mundo e manteve o atacante Kostas Mitroglou, apesar de ter descartado três jogadores que atuam no setor ofensivo e haviam sido incluídos na relação preliminar.

O treinador afirmou acreditar que Mitroglou, de 26 anos, estará em boas condições para atuar no Brasil, apesar de pouco ter jogado desde que se transferiu em janeiro para o Fulham, que foi rebaixado no Campeonato Inglês. O português também optou por chamar jogadores mais experientes, incluindo campeões da Eurocopa de 2004, como Costas Katsouranis e o capitão Giorgos Karagounis.

"Eu não estava 100% sobre algumas das convocações até algumas semanas atrás. Mitroglou foi um desses casos", disse Santos. "Nós assistimos os últimos 30 minutos de jogo dele, prestamos muita atenção, e julgamos que ele esteja pronto. Nós estamos olhando para a capacidade de jogar e a condição física: os jogadores que são escolhas seguras".

Três atacantes foram retiradas da lista preliminar: Dimitris Papadopoulos, do Atromitos, Stefanos Athanasiadis, do PAOK, e Nikolaos Karelis, do Panathinaikos. Os defensores Kyriakos Papadopoulos e Dimitris Siovas também não vão fazer parte do time por sofrerem com lesões persistentes.

"Fiquei triste por não incluir jogadores que nos ajudaram na classificação, como (o meio-campista) Sotiris Ninis e Siovas", disse Santos. "Mas a seleção está acima de jogadores e acima do treinador. Devemos usar as escolhas mais seguras".

Antes da Copa do Mundo, a Grécia, atualmente em décimo lugar no ranking da Fifa, vai disputar amistosos contra Portugal (31 de maio, em Lisboa), Nigéria (3 de junho, em Chester) e Bolívia (6 de junho, em Harrison).

No Brasil, os gregos vão ficar concentrados em Aracaju. A equipe estreará no Grupo C do Mundial diante da Colômbia, em 14 de junho, no Mineirão. Depois, vai encarar o Japão (19 de junho, na Arena das Dunas) e a Costa do Marfim (24 de junho, no Castelão)

.CONVOCADOS

Goleiros: Orestis Karnezis (Granada), Panaglotis Glykos (PAOK), Stefanos Kapino (Panathinaikos)

Defensores: Kostas Manolas, Giannis Maniatis, Jose Holebas (todos do Olympiakos), Sokratis Papastathopoulos (Borussia Dortmund), Giorgios Tzavellas (PAOK), Loukas Vyntra (Levante), Vasilis Torosidis (Roma), Vangelis Moras (Hellas Verona).

Meio-campistas: Alexandros Tziolis (Kayserispor), Andreas Samaris (Olympiakos), Kostas Katsouranis (PAOK), Giorgos Karagounis (Fulham), Panagiotis Tachtsidis (Torino), Ioannis Fetfatzidis (Gênova), Lazaros Christodoulopoulos (Bolonha), Panagiotis Kone (Bolonha)

Atacantes: Dimitris Salpingidis (PAOK), Giorgios Samaras (Celtic), Konstantinos Mitroglou (Fulham), Theofanis Gekas (Konyaspor)