Grécia paralisa competições após morte de torcedor

O governo de Atenas anunciou nesta segunda-feira a suspensão de todas as competições esportivas profissionais do país por uma semana, depois de confirmada a morte de Kostas Katsoulis, um torcedor do Ethinikos Piraeus, de 46 anos, que faleceu esta manhã, vítima da violência entre torcidas.

"Como sinal de respeito pela memória de Kostas Katsoulis, que perdeu a sua vida como vítima da violência do futebol, foi tomada a decisão de suspender todos os eventos esportivos do próximo fim de semana", diz comunicado do Ministério da Cultura e Esportes do governo grego.

Katsoulis morreu nesta manhã em um hospital militar de Atenas depois de ficar internado por duas semanas. Ele foi ferido em uma briga entre torcidas em um jogo da terceira divisão, entre Irodotos e Ethinikos Piraeus, na ilha de Creta.