Grécia vence e divide liderança de grupo com a Bósnia A Grécia foi até Bratislava nesta terça-feira e voltou de lá com um excelente resultado. Fora de casa, mesmo atacando pouco, venceu o confronto direto contra a Eslováquia por 2 a 0 e se manteve na perseguição à Bósnia-Herzegovina na liderança do Grupo G das Eliminatórias. Salpingidis, aos 13 minutos do segundo tempo, fez o único gol do jogo.