Grêmio tem 97,5% de risco de rebaixamento e chance de Libertadores do Santos é de 16%; veja números

O Campeonato Brasileiro chega ao fim nesta quinta-feira, dia 9, com a promessa de emoção até o último minuto. Doze dos 20 clubes entram em campo hoje para definir os dois últimos rebaixados e quem vai ficar com as vagas que restam na Libertadores e na Copa Sul-Americana. A peleja princial fica por conta de Grêmio x Atlético-MG, com o time gaúcho precisando vencer o campeão para ter alguma chance de se livrar da queda para a Série B. Todos os jogos aconteceme simultaneamente às 21h30.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco do Grêmio ser rebaixado é de 97,5%. No 18ª lugar, com 40 pontos, a equipe precisa vencer o Atlético-MG, que deve entrar com um time recheado de reservas em Porto Alegre, e torcer para Bahia e Juventude não pontuarem. Basta um dos dois adversários empatarem para os gaúchos caírem.

Com 51,8% de risco de queda, o tricolor baiano, 16º colocado, com 43 pontos, visita o Fortaleza, já classificado para a fase de grupos da Libertadores. Logo atrás, com a mesma pontuação aparece o Juventude, com 48,1%. O time de Caxias do Sul recebe o Corinthians, também garantido no torneio continental. Sport e Chapecoense já estão rebaixados.

Depois de passar boa parte da competição lutando para não cair, o Santos chega na 38ª rodada com chances de fisgar uma vaga na pré-Libertadores. O time de Fábio Carille, porém, tem 16% de chances apenas e vai precisar torcer por um tropeço de Fluminense e América-MG. Em 11º, com 49 pontos, a equipe da Baixada tem ingressos esgotados para o jogo contra o Cuiabá, na Vila Belmiro.

O São Paulo tem situação parecida na luta por uma vaga na Libertadores, mas com possibilidades ainda mais remotas que a do rival. O tricolor paulista tem só 4,8% de chances e vai ficar na torcida por uma combinação de resultados contra Fluminense, Santos, Ceará e Internacional. O clube do Morumbi está no 13º lugar, com 48 pontos.

Por outro lado, o time de Rogério Ceni não deve ficar fora de competições internacionais em 2022, já que suas chances de ir à Copa Sul-Americana — competição de segundo escalão da Conmebol —, são de 95,2%. Já a probabilidade do Santos entrar no torneio é de 84%.

Assim como o tricolor paulista, Internacional, Atlético-GO, Ceará e Cuiabá devem ficar com uma das vagas na Sul-Americana, que contempla até o 15º colocado nesta temporada. No 14º lugar, com 46 pontos, o Athletico-PR está classificado para a Libertadores justamente por ser o atual campeão da versão menos badalada da Libertadores.

Confira as probabilidades da 38ª rodada do Brasileirão 2021

Risco de rebaixamento

Chapecoense: 100%

Sport: 100%

Grêmio: 97,5%

Bahia: 51,8%

Juventude: 48,1%

Cuiabá: 2,7%

Chances de vaga na pré-Libertadores

Fluminense: 92,7%

América-MG: 57,5%

Santos: 16%

Ceará: 12,5%

Atlético-GO: 12,1%

São Paulo: 4,8%

Internacional: 4,5%

Chances de vaga na Sul-Americana