Grêmio abusa dos erros no ataque, mas vence Campinense e avança na Copa do Brasil O Grêmio entrou em campo nesta quarta-feira com a vantagem de jogar por um empate para avançar na Copa do Brasil. A vitória sobre o Campinense, no jogo de ida, por 2 a 1, assegurava a classificação mesmo com o 0 a 0 do início da partida disputada na Arena do Grêmio. Mas o time da casa queria vencer bem e convencer sua torcida. Não contava, contudo, com a boa atuação do goleiro Gledson, que evitou uma goleada. O placar de 2 a 0 a favor não refletiu o amplo domínio do time gaúcho nesta noite.