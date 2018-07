Grêmio acerta a renovação do contrato de Edinho por mais dois anos

"Estou realizando mais um sonho na minha carreira, que é poder dar continuidade num projeto muito bom aqui no Grêmio. O ano que vem vai ser de grandes conquistas e grandes vitórias", comentou o volante, que está no clube tricolor desde o início do ano passado.

Com passagem vitoriosa pelo Internacional, Edinho jogou por Lecce (Itália), Palmeiras e Fluminense antes de chegar ao Grêmio. No Brasileirão deste ano, o volante começou como reserva, mas ganhou a confiança do técnico Roger Guerreiro, que o promoveu a titular indiscutível.

"Extremamente importante para o clube, para o grupo, para todos nós. O Grêmio ganha um guerreiro, um atleta exemplar, um cara que é a cara do Grêmio. Que faz questão de dizer isso. É o início do projeto de consolidação do grupo que nós temos. Vamos fazer todos os esforços para que a gente possa manter esse grupo. O Edinho é uma peça importante no tabuleiro", elogiou o diretor-executivo de futebol, Rui Costa.

Edinho está afastado dos treinamentos desde a quarta-feira da semana passada, quando se machucou num choque com o goleiro Tiago. O volante teve um afundamento na face e só deve voltar para as últimas três ou quatro rodadas do Brasileirão.