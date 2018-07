Grêmio acerta com zagueiro Gabriel, ex-Lajeadense A diretoria do Grêmio anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Gabriel, uma das revelações do Campeonato Gaúcho. O jovem jogador, de 24 anos, estava defendendo as cores do Lajeadense na competição. Ele será apresentado ainda nesta sexta, no Olímpico.