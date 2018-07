Grêmio admite que André Lima está fora dos planos

"O André [Lima] não está na lista dos jogadores que vão para a pré-temporada e vamos achar uma solução. O jogador tomou conhecimento, falei com ele e o empresário [Eduardo Uram] também", disse Pelaipe, em entrevista à Rádio Guaíba, confirmando que André Lima deve atuar por outro clube em 2012.

André Lima chegou ao Grêmio no segundo semestre de 2010 e seu bom desempenho naquele ano levou o clube a renovar o eu contrato até o final de 2013. Em 2011, porém, o atacante caiu de rendimento, principalmente após a realização de uma cirurgia no joelho direito. No total, disputou 38 partidas pelo clube e marcou 15 gols.

Para 2012, o Grêmio investiu pesado para reforçar o seu ataque, com as contratações de Kléber e Marcelo Moreno. Além disso, conta no seu elenco com Leandro, Miralles, Diego Clementino, Brandão e Yuri Mamute. O clube também deseja dar nova chance a Júnior Viçosa, que estava cedido por empréstimo ao Sport.

Fora dos planos do Grêmio, André Lima pode interessar ao Palmeiras. Em novembro, o time gaúcho tentou incluir o atacante na transação que resultou na chegada de Kléber. A negociação não avançou, mas a equipe paulista segue em busca de um centroavante para a próxima temporada.