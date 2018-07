Grêmio adota esquema ofensivo contra o San Lorenzo, pela Libertadores

PORTO ALEGRE - O Grêmio vai trocar um volante por um meia na tentativa de se tornar um time mais ofensivo para vencer o San Lorenzo, nesta quarta-feira, às 22 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre. O jogo vale uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores e a vantagem é dos visitantes. Como venceram a primeira partida por 1 a 0, os argentinos saem classificados com empate e até derrota por um gol de diferença, desde que marquem um gol.

Os brasileiros precisam da vitória por 1 a 0 para levar a decisão para os pênaltis ou por qualquer placar com dois gols de diferença para seguir à próxima fase, quando o adversário será o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Cerro Porteño, do Paraguai.

O técnico Enderson Moreira vai esconder a escalação até a hora do jogo. Mas pela postura do time na vitória sobre o Atlético Mineiro por 2 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, e pelos treinos da semana, deu pistas de que pensa em tirar Ramiro do time para confirmar Luan, recuperado há pouco de contusão e mais afeito às jogadas de ataque.

Ao mesmo tempo, o Grêmio terá de conter o ímpeto para não deixar espaços às costas do time e nem sofrer um gol, o que tornaria tudo mais difícil. "Vamos atacar, mas não com os 11 jogadores", previu o centroavante Barcos. "Também teremos de manter vigilância permanente na defesa". O zagueiro Rhodolfo, contundido, segue fora do time. Pedro Geromel é o substituto.