Grêmio ameaça não jogar Campeonato Gaúcho de 2013 de forma 'efetiva'

PORTO ALEGRE - A insatisfação do Grêmio com a arbitragem, após a vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Gaúcho, fez com que o presidente Paulo Odone viesse a público nesta segunda-feira para exigir uma atitude da federação local. O dirigente culpou a omissão de Leandro Vuaden pela lesão de Kléber, que fraturou o tornozelo direito na partida e ficará até cinco meses sem atuar.

A revolta gremista foi tamanha, que Odone afirmou que o clube pode não participar de maneira "efetiva" do estadual em 2013 se não houver uma mudança de postura da entidade. "Estamos denunciando e exigindo que a entidade se manifeste e intervenha neste processo. Se os critérios da federação não forem mudados, o Grêmio irá discutir internamente e repensar a sua participação efetiva na competição do ano que vem", declarou.

Kléber passou por exames após a partida, que confirmaram a gravidade da lesão. Ele passará por uma cirurgia ainda nesta segunda para reparar a fratura. Além dele, Mário Fernandes também está desfalcando a equipe nas últimas partidas, depois que sofreu uma contusão no ombro. De acordo com Odone, estes problemas continuarão acontecendo se a arbitragem gaúcha não for revista.

"Não se pode confundir pegada com violência e o que vem ocorrendo neste campeonato é isso. O Kleber quebrou a fíbula, será operado hoje (segunda) às 17 horas e vai perder a disputa do Campeonato Gaúcho e da Copa do Brasil. O Mario Fernandes a mesma coisa, foi vítima dessa violência dentro de campo e da impunidade da arbitragem", comentou.