Grêmio anuncia a contratação de Falcão para a equipe de futebol 7

Falcão, astro do futsal e aposentado das quadras desde 2018, foi anunciado, nesta quarta-feira, como o novo reforço para o time de futebol 7 do Grêmio. Aos 43 anos, o craque é aguardado, nesta sexta-feira, em Porto Alegre quando vai vestir a camisa do time com o qual vai disputar a Fut7 Nacional (Campeonato Brasileiro) e a Liga das Américas da modalidade.

Falcão deve se apresentar pela primeira vez na equipe gaúcha no sábado, às 12h10, na estreia na Liga Fut7 Nacional, diante do Estudiantes (RS), mas o grande objetivo do clube é a conquista da Liga das Américas, a ser disputada na capital gaúcha. O título desta competição vale vaga no Mundial de Clubes, em julho do próximo ano.

Eleito melhor do mundo do futsal quatro vezes, Falcão tem como principais títulos pela seleção brasileira a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio-2007 e o bicampeonato mundial, em 2012. O eterno camisa 12 soma 401 gols pela seleção e mais de três mil na carreira.

Esta não é a primeira vez que Falcão atua pelo futebol 7. Ele teve passagens pelo Madureira, em 2014, e Vasco, em 2015. O habilidoso canhoto também chegou a jogar no futebol de campo, em 2005, pelo São Paulo, e antes por Palmeiras e Portuguesa.