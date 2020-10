Grêmio anuncia a contratação do atacante argentino Diego Churín, ex-Cerro Porteño

O argentino Diego Churín, de 30 anos, é o novo reforço do Grêmio. A contratação do centroavante foi anunciada, nesta segunda-feira, pelo clube em suas redes sociais. O ex-jogador do Cerro Porteño, do Paraguai, que assinou contrato de dois anos, com a possibilidade de renovação por mais uma temporada, será apresentado oficialmente após o treino da tarde.

Natural de Arroyo Dulce, cidade distante 215 quilômetros de Buenos Aires, Diego Churín Puyo surgiu para o futebol nas categorias de base do Independiente, onde se profissionalizou em 2008. Na sequência, o atleta teve passagens por Platense, Los Andes e Comunicaciones, antes de retornar ao Independiente.

Leia Também Após usar reservas em Curitiba, Grêmio nega que Brasileirão esteja em 2º plano

Foi ter carreira no Chile, onde atuou por Curicó Unido, Universidad de Concepción e Unión Española, até acertar com os paraguaios do Cerro Porteño em 2017. Foi campeão da Copa do Chile pelo Concepción na temporada 2014/15 e conquistou o bicampeonato paraguaio pelo Cerro, com o título do Clausura de 2017 (sendo o artilheiro da competição) e o Apertura deste ano. Pelo clube de Asunción, disputou 128 jogos e marcou 53 gols.

Na quinta-feira, após o empate do Grêmio com o América de Cali, na Colômbia, pela Copa Libertadores, o técnico Renato Gaúcho já havia revelado que a negociação entre atleta e clube estava bastante adiantada.