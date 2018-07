Grêmio anuncia a contratação do atacante Miller Bolaños

O Grêmio tem novo reforço para o seu setor ofensivo. Após contratar o atacante Henrique Almeida, o clube gaúcho oficializou na manhã deste domingo a chegada do equatoriano Miller Bolaños, que estava no Emelec e assinou um contrato válido por três anos.

Os detalhes financeiros da transação não foram revelados, mas a imprensa equatoriana afirma que o Grêmio vai desembolsar US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 19,5 milhões) para adquirir 70% dos direitos econômicos de Bolaños junto ao Emelec - os 30% restantes continuarão sendo de propriedade do seu ex-clube.

Além do Emelec, onde estava desde 2013, Bolaños também possui passagens por outros dois dos principais clubes do futebol equatoriano, casos do Barcelona e da LDU, possuindo quatro títulos nacionais, dois da Recopa Sul-Americana e um da Copa Sul-Americana. E o atacante também atuou pelo Chivas USA.

Bolaños possui passagens pela seleção do Equador, tendo sido convocado para a Copa América do ano passado. O atacante também é presença constante no time que vem surpreendendo nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, com quatro vitórias em quatro jogos disputados.

Antes de Bolaños, o Grêmio já havia anunciado a chegada de outros quatro reforços para a temporada 2016: Henrique Almeida, os zagueiros Kadu e Fred e o lateral Wallace Oliveira.

Até agora, o Grêmio venceu os dois jogos que disputou no Campeonato Gaúcho - lidera o torneio por ter saldo de gols superior ao Juventude - e empatou na sua estreia na Primeira Liga, a Copa Sul-Minas-Rio. O time volta a jogar pelo torneio neste domingo, às 19h30, diante do Coritiba, na Arena Grêmio.