Grêmio anuncia a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Grêmio acertou a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, após nova derrota da equipe na competição, por 2 a 0 para o Palmeiras. O experiente treinador substitui Tiago Nunes, demitido no domingo.

Retornando ao Grêmio após seis anos, Felipão assina contrato até dezembro de 2022. Na última passagem pelo tricolor, ficou nove meses no comando da equipe antes de se transferir para o futebol chinês. Seu trabalho mais recente foi no Cruzeiro, na Série B de 2020.

Pela equipe gaúcha, o técnico venceu a Copa do Brasil de 1994, a Libertadores de 1995, a Recopa de 1996, o Brasileirão de 1996, além de outros três estaduais (87, 95 e 96).

Felipão é o terceiro treinador com mais partidas pelo Grêmio, sendo 364 jogos. O recordista é Renato Gaúcho, com 411 partidas.

Campeão estadual em 2021, o Grêmio atravessa má fase na temporada. Após a eliminação precoce na terceira fase da Libertadores, o tricolor gaúcho ainda não venceu no Brasileirão e amarga a lanterna da competição com dois empates e seis derrotas. O próximo compromisso da equipe é o clássico com o Internacional no sábado, às 16h, em casa.