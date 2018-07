Grêmio anuncia a contratação do zagueiro Fred, ex-Goiás Depois de uma breve novela que vinha se desenrolando desde o fim do ano passado, o Grêmio finalmente oficializou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro Fred. Um dos destaques do Goiás no Campeonato Brasileiro do ano passado, o jogador de 29 anos firmou contrato por duas temporadas com o clube gaúcho.