Grêmio anuncia chegada de Thiago Neves com contrato até o fim de 2020

Thiago Neves é o novo reforço do Grêmio. Nesta segunda-feira, a diretoria do clube gaúcho oficializou a contratação do meia, que estava sem clube desde a rescisão do seu vínculo com o Cruzeiro. Ele vai firmar um contrato válido até o fim da temporada 2020.

De acordo com o Grêmio, Thiago Neves chegará ainda nesta segunda-feira a Porto Alegre para realizar exames médicos no CT Luiz Carvalho, assinando seu acordo com o time na sequência. O clube, porém, não revelou quando vai ocorrer a apresentação do meia, apenas explicando que será "em breve".

A contratação de Thiago Neves atende a um pedido do técnico Renato Gaúcho, com quem teve uma parceria de sucesso no Fluminense, com o meia sendo o líder do time que foi vice-campeão da Copa Libertadores de 2008. Até por isso, o Grêmio havia buscado, antes sem sucesso, a contratação do jogador.

Embora tenha sido importante nas conquistas do bicampeonato da Copa do Brasil, em 2017 e 2018, e do Campeonato Mineiro, em 2018 e 2019, Thiago Neves deixou o Cruzeiro em baixa. O meia, afinal, foi apontado como um dos responsáveis pelo rebaixamento do time no Campeonato Brasileiro por algumas ações controversas: teve desentendimento público com Rogério Ceni, perdeu um pênalti decisivo contra o CSA e, em áudio vazado, reclamou dos atrasos salariais. Além disso, após ser flagrado em uma festa enquanto o elenco estava concentrado para um duelo com o Vasco, foi afastado do grupo na reta final da competição.

Hoje com 34 anos, Thiago Neves iniciou sua carreira no Paraná Clube, também passando por Fluminense, Flamengo e Cruzeiro, além de Hamburgo, da Alemanha, e o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Fez ainda parte do grupo da seleção brasileira que faturou a medalha de bronze na Olimpíada de 2008.

Antes de Thiago Neves, o Grêmio havia se reforçado para a temporada 2020 com o goleiro Vanderlei, os laterais Victor Ferraz, Orejuela e Caio Henrique e o volante Lucas Silva. O próximo a ser anunciado deve ser o meia-atacante Diego Souza.