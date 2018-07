Grêmio anuncia contratação de Dida

SÃO PAULO - A diretoria do Grêmio anunciou nesta quarta-feira a contratação do goleiro Dida, que disputou o último Campeonato Brasileiro pela Portuguesa. O veterano, de 39 anos, será apresentado oficialmente como reforço do clube gaúcho para a próxima temporada às 16h30 desta quarta na sala de conferências do Estádio Olímpico.

Dida chega ao Grêmio com a função de dar mais experiência ao elenco que disputará a Libertadores no próximo ano. O goleiro iniciou a sua carreira no Vitória e também passou por Cruzeiro, Corinthians e Milan. Depois ficou por aproximadamente um ano afastado do futebol, mas voltou a jogar profissionalmente pelo Portuguesa no Campeonato Brasileiro. Agora, terá a oportunidade de defender um dos principais clubes do País.

No Grêmio, Dida deverá assumir a condição de titular da meta do Grêmio em substituição a Marcelo Grohe. O goleiro foi titular durante o Campeonato Brasileiro após a saída de Victor, vendido ao Atlético Mineiro, mas agora deverá voltar a ser relegado ao banco de reservas. Busatto e Matheus são os outros goleiros à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo.

Com uma carreira consagrada, Dida possui dezenas de títulos. O goleiro foi campeão da Libertadores pelo Cruzeiro em 1997, faturou o Campeonato Brasileiro de 1999 e o Mundial de Clubes de 2000 pelo Corinthians, venceu duas Liga dos Campeões da Europa e um Mundial de Clubes pelo Milan, além da Copa do Mundo de 2002 pela seleção brasileira, quando foi reserva de Marcos. Quatro anos depois, foi titular no Mundial de 2006, na Alemanha.