Grêmio anuncia contratação de Gilberto Silva, ex-volante da seleção brasileira

PORTO ALEGRE - A diretoria do Grêmio confirmou nesta segunda-feira a contratação do volante Gilberto Silva, ex-jogador da seleção brasileira. O jogador, que estava defendendo o Panathinaikos, da Grécia, desembarcará em Porto Alegre na próxima semana para realizar exames médicos e assinar contrato até o final de 2012.

"Estamos muito felizes com essa contratação. Nosso compromisso é reforçar ainda mais o elenco para que o Grêmio faça uma grande campanha no Campeonato Brasileiro", declarou o presidente do Grêmio, Paulo Odone.

Principal reforço do time para o Brasileirão, o volante só poderá fazer sua estreia com a camisa do Grêmio em agosto, na janela de transferências. Os clubes ainda tentam, junto à CBF, antecipar a abertura para poder contar com os reforços já nas próxima rodadas do campeonato.

Revelado pelo América Mineiro, Gilberto Silva se destacou no Atlético-MG, de onde saiu para defender o Arsenal, entre os anos de 2002 e 2008. Lá se sagrou campeão inglês e conquistou por duas vezes o título do Copa da Inglaterra. Após deixar o Arsenal, o volante foi para o Panathinaikos, que defendeu até a negociação com o Grêmio.

Pela seleção brasileira, o jogador de 34 anos participou da conquista do pentacampeonato da Copa do Mundo, em 2002, e das Copas das Confederações de 2005 e 2009. Titular absoluto da equipe, o volante foi alçado à posição de capitão na Copa América de 2007. Também integrou a delegação brasileira nos Mundiais de 2006 e 2010.

Antes de Gilberto Silva, a diretoria já havia anunciado a chegada do atacante Ezequiel Miralles, do Colo Colo, do Chile. Nos próximos dias, o Grêmio deverá acertar a chegada do meia Marquinhos, que pertence ao Santos, mas estava defendendo o Avaí, por empréstimo. A chegada do atleta faz parte da negociação do atacante Borges com o time santista.