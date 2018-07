Grêmio anuncia contratação do atacante Jael, ex-Flamengo

Após especular a contratação do argentino Calleri e o colombiano Borja, o Grêmio foi buscar no Joinville o centroavante que o clube gaúcho tanto queria contratar. Nesta quarta-feira, a diretoria gremista anunciou a contratação de Jael, jogador que teve passagem apagada pelo Flamengo.

Antes de chegar a Porto Alegre, Jael rodou por clubes como Criciúma, Goiás, Bahia, Portuguesa, Sport, São Caetano, Seongnam Ilhwa (Coreia do Sul) e Chongqing Dangdai (China).

Durante as últimas três temporadas, jogou praticamente dois anos no Joinville - saiu para atuar na China e voltou. Pelo clube de Santa Catarina, fez sete gols em 20 partidas na Série B do ano passado.

Ao anunciar a contratação, o Grêmio lembrou do apelido "Jael, o Cruel", que ganhou na época de Bahia. Antes dele, o clube havia anunciado as contratações dos laterais-direitos Leonardo (ex-Boa) e Léo Moura (ex-Santa Cruz) e do volante Michel (ex-Atlético-GO).