Grêmio anuncia contratação do goleiro Bruno Grassi, destaque do Gaúcho Às vésperas da decisão do Campeonato Gaúcho diante do rival Internacional, o Grêmio anunciou nesta quarta-feira uma contratação para o segundo semestre. O clube acertou com o goleiro Bruno Grassi, de 28 anos, que se destacou nesta edição do Estadual com a camisa do Cruzeiro-RS.