Grêmio anuncia contratação do meia equatoriano Michael Arroyo

A diretoria do Grêmio anunciou nesta quinta-feira a contratação do meia-atacante equatoriano Michael Arroyo. O novo reforço gremista, que desembarcou na capital gaúcha nesta madrugada, assinou contrato até dezembro de 2019. Ele foi oficializado após ser submetido aos exames médicos.

O jogador de 30 anos defendia o América do México. No mesmo país, vestiu as camisas do San Luis e do Atlante. Mas foi pelo primeiro time mexicano que ele conquistou seus principais títulos na carreira: a Liga dos Campeões da Concacaf nas temporadas 2014/2015 e 2015/2016.

No futebol equatoriano, Arroyo defendeu o Emelec, o Deportivo Quito e o Barcelona. Foi campeão nacional pelo Deportivo e pelo Barcelona. Pela seleção equatoriana, ele disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Mas vem ganhando poucas oportunidades nas Eliminatórias da Copa de 2018.

O meia-atacante é o 10º reforço do Grêmio neste ano. Antes do equatoriano, o clube gaúcho acertou com Beto da Silva, Jael, Leonardo, Léo Moura, Cortez, Bruno Rodrigo, Michel, Gastón Fernández e Lucas Barrios.