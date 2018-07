Grêmio anuncia acerto com o zagueiro Kadu, que assina até 2017

A diretoria do Grêmio anunciou nesta segunda-feira a chegada de um reforço para o seu sistema defensivo. Através de nota oficial, o clube gaúcho confirmou a contratação do zagueiro Kadu, que disputou a última edição do Campeonato Brasileiro pelo Atlético Paranaense.

O Grêmio buscava um novo zagueiro para o seu elenco desde a saída do equatoriano Erazo, que tinha contrato até o fim do ano e está muito próximo de ser anunciado como reforço do Atlético Mineiro. O clube gaúcho chegou a negociar com Henrique, do Napoli, e Fred, do Goiás, mas acabou fechando mesmo com Kadu.

No fim do ano, o Grêmio conseguiu assegurar a permanência de Pedro Geromel, um dos destaques do time no Brasileirão, ao adquirir os direitos econômicos do jogador junto ao Colônia, da Alemanha. Assim, agora Geromel poderá ter a companhia de Kadu na zaga do time gaúcho.

Kadu, de 29 anos, possui no seu currículo passagens por Corinthians, Figueirense, Vitória e Braga, de Portugal. Ele estava no Atlético-PR desde abril, tendo disputado 31 partidas e marcado um gol.

Novo reforço do Grêmio, Kadu assinou contrato até o final de 2017. O zagueiro se apresenta na quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, juntamente com o restante do grupo para o início da pré-temporada.